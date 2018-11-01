В Мариуполе арестовано более 3 тысяч тонн продукции Алчевского меткомбината

В Мариуполе арестовано более 3 тысяч тонн продукции Алчевского меткомбинатаСегодня, 11:28
В порту Мариуполя арестовано более 3 тысяч тонн продукции захваченного оккупантами Алчевского меткомбината (АМК). Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил у себя в Facebook.
Он уточнил, что эту продукцию перевозили судном под флагом Либерии из российского порта в Бельгию.
Корпорация Индустриальный союз Донбасса, которой принадлежит Алчевский Меткомбинат, в декабре 2017 года де-факто утратила контроль над алчевскими производственными активами и офисными помещениями.