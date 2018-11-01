Боевики 8 раз обстреливали позиции ООС за день

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за день, 1 ноября 2018 года, обошлось без потерь среди украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Как отмечается, за день боевики восемь раз обстреливали позиции ООС, в частности, один раз из запрещенного Минском оружия.

В течение дня боевики из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия осуществляли обстрелы возле Гнутово, Авдеевки, а также в районе Чермалыка и Станицы Луганской.

"В ходе боевых действий ни один военнослужащий из состава объединенных сил не пострадал. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.