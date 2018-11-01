Луганщина перечислила в бюджет почти 100 миллионов налога на прибыль

Плательщики Луганской области направили в сводный бюджет Украины 99,7 миллионов гривен налога на прибыль в течение января-сентября.

Об этом пресс-служба Главного управления Госфискальной службы в Луганской области.

Так, с начала года налогоплательщики области обеспечили в сводный бюджет 4 миллиона 254 тысяч гривен рентной платы за специальное использование лесных ресурсов. В частности, в государственный бюджет поступило 808,8 тысяч гривен, а в местный бюджет - 3 миллиона 446 тысяч гривен. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления увеличились на 97,3 тысячи гривен.

Поступления от рентной платы за специальное использование воды в сводный бюджет составили более 8,9 миллионов гривен. Также в январе-сентябре в сводный бюджет поступило 6,5 миллионов гривен рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения.

В местные бюджеты юридические лица за 9 месяцев 2018 года заплатили 132,5 миллиона гривен платы за землю.