В среду, 31 октября, в матче 1/8 финала Кубка Украины по футболу луганская «Заря» обыграла черниговскую «Десну», передает «Сегодня.ua».

«Десна» – «Заря» – 1:1 (4:5 пен).

Голы: Безбородько (37) – Леднев (84).

«Десна»: Литовка, Братков, Ермаков, Филиппов, Якимив (А. Фаворов, 90+2), Безбородько (Хлебас, 105), Люлька, Мостовой (Картушов, 68), Старенький (Волков, 112), Имереков, Д. Фаворов.

«Заря»: Махарадзе, Сваток, Гордиенко (Леднев, 74), Харатин, Литвин, Михайличенко, Тымчик, Кабаев (Караваев, 66), Громов, Майборода (Леонардо, 118), Арвеладзе (Силас, 60).