Международные организации направили на неподконтрольный Донбасс более 50 тонн гуманитарного груза

Международный комитет Красного Креста и посольство Швейцарской Конфедерации в Украине направили на неподконтрольную украинским властям часть территории Донбасса более 50 тонн гуманитарного груза.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через "Новотроицкое" в направлении временно оккупированной территории Украины проследовали 5 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста и посольства Швейцарской Конфедерации в Украине. Машины перевозили более 50 тонн груза, среди которого строительные материалы, автозапчасти, медицинские препараты и пищевые наборы», – сказано в сообщении.