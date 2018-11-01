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Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли почти 35 тыс. человек

Сегодня, 09:50 citynews.net.ua | Напечатать

За минувшие сутки, 31 октября, контрольные пункты пропуска на Донбассе пересекли почти 35 тыс. человек.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Сообщается, что всего за минувшие сутки КПВВ пересекли 34,7 тыс. человек и 4900 транспортных средств:

"Майорское" - 8130 человек и 1075 транспортных средств;

"Марьинка" - 8160 человек и 1570 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 6900 человек и 1410 транспортных средств;

"Гнутово" - 3455 человек и 855 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 8080 человек.

Также сообщается, что сегодня утром в пунктах пропуска на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 25/30; "Марьинка" - 0/40; "Новотроицкое" - 30/30; "Гнутово" - 25/10.


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