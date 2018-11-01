За сутки боевики 24 раза открывали огонь по позициям ВСУ

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе пророссийские боевики 24 раза открывали огонь по позициям ВСУ, ранены двое украинских военных.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"На луганском направлении, вблизи населенного пункта Нижнее, ночью враг обстрелял опорные пункты Объединенных сил из артиллерии калибра 122 мм, и примерно в то же время открывал огонь в районе Крымского из минометов калибра 82 и 120 мм", - рассказали в штабе.

Два случая применения оккупантами минометов зафиксированы также около Золотого.

В течение минувших суток боевики также осуществляли обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Новоселовка Вторая, Авдеевка, Пески, Новотроицкое, Березовое, Новомихайловка, Старогнатовка, Павлополь, Водяное, Гнутово, Лебединское и Широкино.

С начала суток зафиксированы обстрелы позиций Объединенных сил в районе Авдеевки из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.