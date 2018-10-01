Оккупанты 13 раз за день обстреляли позиции ВСУ

На протяжении текущих суток российские оккупационные войска 13 раз обстреляли оборонительные укрепления Объединенных сил. В одном случае фиксировалось применение вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

Враг вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наибольшую огневую активность противника зафиксировано вблизи Водяного на Приазовье и Золотого, что на Луганщине. У последнего, кроме вышеперечисленного арсенала, оккупационные войска применили минометы калибра 82 мм.

Два раза из станковых противотанковых гранатометов оккупанты обстреляли наши оборонительные позиции у Новоселовки Второй. Кроме того, вражеский огонь фиксировали в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески, Новомихайловка, Старогнатовка, Павлополь и Лебединское. Командиры обороняющихся подразделений принимали решительные меры по подавлению вражеского огня.

В ходе боевых действий ранены двое военнослужащих из состава Объединенных сил

Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных.