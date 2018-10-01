Хуг: конфликт на Донбассе не является замороженным, его можно решить

Конфликт на Донбассе не является замороженным, его можно решить.

Об этом на брифинге сказал заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает РБК-Украина.

Хуг, уходя со своей должностью в ОБСЕ, отметил, что с того времени, когда он пришел работать в Украине, на Донбассе общая ситуация почти не изменилась.

"После развертывания конфликта летом 2014 года, почти ничего не изменилось. СММ ОБСЕ готова провести верификацию процесса. Я покидаю эту должность с неоднозначными чувствами. Насилие не прекращается, люди до сих пор погибают... Зная это, после 4,5 лет этого конфликта, я иду с ощущением грусти. Однако этот конфликт не заморожен, его можно решить", - сказал Хуг.

Он добавил, что стороны не отвели вооружение на Донбассе и не провели разминирование территории.

"Мы фиксировали наличие мин несмотря на договоренности. С начала 2016 года мы зафиксировали гибель более 200 человек. В Маринке недавно снова мирные жители получили ранения", - отметил Хуг.