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Хуг: конфликт на Донбассе не является замороженным, его можно решить

Сегодня, 15:59 citynews.net.ua | Напечатать

Конфликт на Донбассе не является замороженным, его можно решить.

Об этом на брифинге сказал заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает РБК-Украина.

Хуг, уходя со своей должностью в ОБСЕ, отметил, что с того времени, когда он пришел работать в Украине, на Донбассе общая ситуация почти не изменилась.

"После развертывания конфликта летом 2014 года, почти ничего не изменилось. СММ ОБСЕ готова провести верификацию процесса. Я покидаю эту должность с неоднозначными чувствами. Насилие не прекращается, люди до сих пор погибают... Зная это, после 4,5 лет этого конфликта, я иду с ощущением грусти. Однако этот конфликт не заморожен, его можно решить", - сказал Хуг.

Он добавил, что стороны не отвели вооружение на Донбассе и не провели разминирование территории.

"Мы фиксировали наличие мин несмотря на договоренности. С начала 2016 года мы зафиксировали гибель более 200 человек. В Маринке недавно снова мирные жители получили ранения", - отметил Хуг.


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