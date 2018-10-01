США призвали Россию не препятствовать миссии ОБСЕ на Донбассе

США отреагировали на исчезновение беспилотного летательного аппарата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе, а также призвали Россию обеспечить беспрепятственный доступ наблюдателям в восточной Украине.

Об этом сообщила представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт.

«Беспилотник СММ ОБСЕ, который обнаружил нелегальный конвой из России, потерял связь и не вернулся из восточной части Украины, которая контролируется Россией. РФ должна обеспечить беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ в восточной Украине и соблюдать выполнение всех положений Минских соглашений», – подчеркнула она.