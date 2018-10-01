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На заседании Совбеза ООН осудили проведение «выборов» в ОРДЛО

Сегодня, 12:50 citynews.net.ua | Напечатать

На заседании Совета безопасности ООН США и страны Европы осудили проведение так называемых выборов на оккупированных частях Донетчины и Луганщины.

Об этом сообщает “Радио Свобода“.

Перед началом заседания Франция, Нидерланды, Польша, Швеция, Великобритания, Италия, Бельгия и Германия обнародовали общее заявление, в котором осуждаются незаконные “выборы” на территории ОРДЛО 11 ноября. В заявлении отмечается, что их проведение является нарушением Минских соглашений и не соответствует украинскому законодательству. Страны Евросоюза также призвали Россию использовать своё влияние для остановки “выборов”. На самом заседании данную позицию поддержали Соединённые Штаты Америки.

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло на совещании тоже подчеркнула несовместимость “выборов” с достигнутыми договорённостями и подчеркнула, что несмотря на данный факт, на оккупированной территории продолжается подготовка к их проведению.

“Я хотела бы напомнить, что связанные с выборами вопросы предусмотрены в Минских соглашениях как часть комплексного пакета, и они рассматриваются в рамках существующих переговорных механизмов”, – сказала она.

На заседании представитель России Василий Небензя заявил, что Минские соглашения якобы запрещают лишь проведение муниципальных выборов, а не выборы глав “республик”. Также Небензя предложил выступить так называемой “представительнице центральной избирательной комиссии ЛНР” Елене Кравченко, однако Совбез отклонил данное предложение.


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