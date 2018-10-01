В Лисичанске на пожаре погибли два человека

В Лисичанске во время ликвидации пожара в жилом доме спасатели обнаружили двух человек без признаков жизни.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

Сообщается, что 30 октября в 23:13 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Кронштадской в Лисичанске.

«По прибытию к месту вызова, при проведении разведки спасателями было установлено, что огнем охвачен жилой дом и летняя кухня с гаражом. В связи с возможностью распространения огня на соседние дома было принято решение о привлечении дополнительных сил, также была вызвана карета скорой медицинской помощи. К тушению сразу приступили звенья газодымозащитной службы, подав 2 ствола "Protek". Был организован подвоз воды дежурными отделениями 35-й и 64-й Государственно пожарно-спасательных частей ГУ ГСЧС Украины в Луганской области», – рассказали в пресс-службе.

Пожар на площади 89 кв. м был локализован в 00:09. Во время ликвидации пожара были обнаружены 2 человека без признаков жизни. Пожар ликвидировали в 3:29. К ликвидации были привлечены 4 единицы техники и 18 спасателей. Причины и обстоятельства пожара сейчас устанавливают специалисты.