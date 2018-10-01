В Минфине подписали распоряжение о погашения долгов шахтерам

Шахтеры шахты им. Капустина в Лисичанске 13ый день продолжают забастовку под землей. Однако, как сообщил нардеп Сергей Каплин, который также больше недели находился с митингующими в шахте, заявил, деньги для горняков выделили.

"Щойно в.о. міністра фінансів Оксана Маркарова підтвердила мені, що підписала розпорядження про виділення 300 мільйонів для гірників. Документи вже в Міненерговугілля для розподілу ресурсу.

Закликаємо профільне міністерство оперативно вирішувати це питання. Шахтарі шахти імені Капустіна 13-й день під землею. Решта гірників - готові до загальнонаціонального страйку!!!"", -написал он.