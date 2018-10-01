Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 40 тыс. человек

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе 30 октября пересекли 40,6 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил открылись в определенное время и работают в штатном режиме.

За минувшие сутки через КПВВ проследовало 40,6 тысячи человек и 5,3 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 9360 человек и 1160 транспортных средств;

"Марьинка" - 9680 человек и 1770 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 8340 человек и 1565 транспортных средств;

"Гнутово" - 3620 человек и 830 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 9610 человек.