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Генпрокуратура завершила расследование в отношении сообщников Ефремова

Сегодня, 16:46 citynews.net.ua | Напечатать

Следователи Генеральной прокуратуры Украины под процессуальным руководством центрального аппарата Государственного бюро расследований завершили расследование в отношении пяти фигурантов дела экс-главы фракции "Партии регионов" в Верховной Раде VII созыва Александра Ефремова, подозреваемого в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины, пишет zn.ua

"Завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению народного депутата Украины VII созыва (Сергея) Горохова, председателя Луганского областного совета (Валерия) Голенко, его первого заместителя (Евгения) Харина, Луганского городского головы (Сергея) Кравченко и его первого заместителя (Манолиса) Пилавова", - говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.

Фигурантам дела инкриминированы ч.3 статьи 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч.1 ст. 111 (Государственная измена), ч.1 статьи 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации), ч.5 статьи 27, статья 341 (Захват государственных или общественных зданий или сооружений) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

По версии следствия, с начала российской агрессии на востоке Украины в 2014 году пятеро подозреваемых совместно с Ефремовым содействовали  оккупантам в создании подконтрольной РФ террористической организации "ЛНР" и оккупации ею части Луганской области.

В понедельник, 29 октября, защитникам подозреваемых для ознакомления открытые материалы следствия. Специальное (заочное) расследование в отношении сообщников Ефремова суд санкционировал в конце августа. После ознакомления адвокатов с материалами дела, обвинительный акт будет направлен в суд.


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