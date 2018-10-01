На Луганщине в результате ДТП травмированы двое водителей

Вчера, около 12.00, вблизи с. Новая Астрахань Кременского района произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого оба водителя получили телесные повреждения различной степени тяжести.

По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2170», двигаясь в направлении г. Старобельск ни избрал безопасную скорость движения и выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с автомобилем «Nissan Tiida» под управлением 50-летнего водителя.

В результате ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получили оба водителя. Пострадавшие госпитализированы в больницу.