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В Минобороны подтвердили информацию об одном пострадавшем на Донбассе военном

Сегодня, 12:57 citynews.net.ua | Напечатать

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 29 октября, ранения получил один украинский военный.

Об этом сообщает спикер Министерства обороны Украины Максим Праута.

По данным Минобороны, на Луганском направлении вчера боевики один раз открывали огонь неподалеку Станицы Луганской. Вместе с тем, на Донецком направлении вчера было зафиксировано 19 обстрелов со стороны пророссийских боевиков.

"Во время ведения боевых действий за прошедшие сутки один военнослужащий объединенных сил получил ранения. В настоящее время ему оказывается необходимая помощь в медицинском учреждении", - сообщил Праута.

Кроме того, по данным Минобороны, по состоянию на утро 30 октября на Донбассе уже зафиксировано три обстрела, все - на Донецком направлении. Потерь в рядах ООС нет.


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