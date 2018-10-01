В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за день, 29 октября 2018 года, ни один украинский военный не погиб и не получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Как отмечается, за день на Донбассе зафиксировано 7 обстрелов со стороны пророссийских боевиков. В частности, зафиксирован один случай ведения огня по участку местности - граната в ходе вражеского обстрела из станкового противотанкового гранатомета (СПГ) упала неподалеку Красногоровки.

Боевики из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вели обстрелы в районах населенных пунктов Верхнеторецкое, Красногоровка, Пески, Чермалык, Водяное и Лебединское. Больше всего обстрелов зафиксировано в районе Лебединского.

"В ходе боевых действий ни один военнослужащий из состава объединенных сил не пострадал. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.