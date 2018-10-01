На Луганщине при поддержке посольства США детям рассказывают об опасности мин

Посольство США в Украине продолжает помогать информировать детей Луганщины о минной опасности. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

Сообщается, что в общеобразовательных школах Луганской области, что вблизи линии разграничения, под патронатом посольства США продолжается проведение гуманитарного проекта «Уменьшение рисков травмирования и гибели детей от наземных мин».

«Проект во взаимодействии с подразделениями Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины реализуют специалисты общественной организации "Лига офицеров". На сегодняшний день уже проведены занятия в 11 школах Станично-Луганского района. Информационной работой охвачено более 870 учащихся разных возрастных групп», – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что при работе с детьми специалисты пытаются проводить обучение в наиболее доступной для учащихся форме с использованием мультимедийного оборудования и специально подготовленных печатных материалов. Также применяют современные интерактивные методы преподавания, когда детей непосредственно привлекают к процессу освоения материала.

«Благодаря этому слушателям в простой и понятной форме подается информация о взрывоопасных предметах и способах избежания поражения ними. Кроме того, значительная часть занятий посвящена демонстрации алгоритма действий в случае попадания на минное поле или в случае обнаружения взрывоопасного предмета. Итогом такой работы, как правило, становится "выбор" учениками правильного порядка действий в кризисных ситуациях», – отметили в пресс-службе.

В пресс-службе также напомнили, что проект осуществляется благодаря поддержке Посольства США в Украине и должен охватить 23 школы Луганской области, которые максимально приближены к районам линии разграничения сторон.

«Именно поэтому важной составляющей проекта является и то, что гуманитарная направленность его в определенной степени развенчивает значительный пласт российских пропагандистских мифов, направленных на создание негативного образа Соединенных Штатов Америки, которые длительное время распространялись среди жителей Луганщины», – добавили в Луганской ОГА.