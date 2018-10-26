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На шахте в Лисичанске завалило выработку, где протестуют горняки

Вчера, 15:41 citynews.net.ua | Напечатать

На шахте им.Капустина ПАО «Лисичанскуголь» в результате обвала породы 27 октября завалило горную выработку, где находятся 16 протестующих горняков и народный депутат Сергей Каплин.

Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По его информации, завалено 10 погонных метров горной выработки.

«Именно в этой выработке находятся 16 протестующих и народный депутат Сергей Каплин. Они не собираются покидать место своего пребывания. Горняки оценили ситуацию и пришли к выводу, что у них есть два запасных выхода на поверхность», — сообщил Волынец.

«Телефоном я зв’язався з протестуючими та народним депутатом. Мене дивує бараняча впевненість міністра Ігоря Насалика та представників Кабміну, які не здатні оцінити реальний стан справ у вугільній галузі. Якщо не вжити необхідних заходів для погашення заборгованості перед шахтарями ПАТ “Лисичанськвугілля” та гірникам інших об’єднань, то акції протестів з понеділка будуть стрімко поширюватись на інші шахти та об’єднання. Й тоді, не тільки гірники вугільної промисловості нададуть підтримку. Я маю інформацію, що в знак солідарності до шахтарів вугільної галузі вийдуть ще гірники залізорудної промисловості з Кривого Рогу та інших регіонів», - написал Волынец.


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