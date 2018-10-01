Фейковый "военный суд ЛНР" приговорил студента 2-го курса Луганской академии культуры и искусств им. Матусовского к пяти с половиной годам лишения свободы за публикации в интернете. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

Отмечается, что студент в соцсетях размещал изображения, "призывающие к расовой нетерпимости, содержащие признаки пропаганды нацисткой идеологии и восхваление фашизма", "осуществлял склонение и вербовку других лиц к вступлению вместе с ним в террористический полк "Азов".

В итоге самозванный "суд" приговорил студента к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы без конфискации имущества.