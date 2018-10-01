Лукашенко предложил Украине помощь в прекращении войны на Донбассе

Президент Беларуси Александр Лукашенковыразил готовность помочь Украине в разрешении конфликта на Донбассе, начатого Российской Федерацией.

Об этом он сказал на Форуме регионов, который проходит в Гомеле.

"Мы готовы включиться в этот конфликт там, где сложно, и где нет доверия, которое должно быть. Мы готовы это сделать это ради одного - ради мира. Эту проблему должны решить мы. Мы, три славянских народа. Это наша беда, это наша проблема. Не европейцы, не американцы, не кто-то другой - мы должны решить эту проблему, чтобы она не была заморожена", - заявил он.

Он подчеркнул, что Беларусь готова работать только в рамках договоренностей Украины и России, "двух президентов".

"Если нужно включить Беларусь в этот процесс - мы будем действовать в разрезе договоренностей двух государств, чтобы на этой многострадальной земле был мир", - сказал Лукашенко.

"Мы не просимся ни посредниками, ни миротворцами. Мы просто за вас переживаем", - заявил белорусский президент, добавив, что это решение дается ему непросто.

"Надо уметь договариваться. Потом решим, кто виноват, - вот эту проблему давайте оставим нашим детям, пусть они потом с течением времени, пусть они потом решат, кто виноват. Сегодня нужно прекратить братоубийственную войну. Мы к вашим услугам", - заявил Лукашенко.