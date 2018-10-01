За год на Донбассе более 240 тыс. раз нарушали режим прекращения огня

За последний год на Донбассе стороны более 240 тыс. раз нарушали режим прекращения огня.

Об этом сегодня во время пресс-брифинга сообщил заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг, пишет РБК-Украина.

В частности, только на прошлой неделе ОБСЕ зафиксировала почти 10 тыс. нарушений режима тишины. Также, по словам Хуга, на прошлой неделе было зафиксировано 67 единиц запрещенного вооружения, размещенного с нарушением согласованной линии отвода.

"24 единицы в подконтрольных правительству районах и 43 - в районах, которые не контролируются правительством. В этом году мы более 3 тыс. раз фиксировали такое нарушение размещения вооружения... Из все большим беспокойством мы наблюдали за тем, как подрывается рамочное решение отвода сил, особенно в районе Золотого. Мы видели личный состав там, где, фактически, есть закрытая зона. Мы зафиксировали 66 нарушений режима прекращения огня на самом участке", - добавил Хуг.