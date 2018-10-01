Хуг назвал «недоразумением» ситуацию с заявлением об отсутствии доказательств военного участия РФ на Донбассе

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг назвал «недоразумением» распространение в СМИ его слов об отсутствии доказательств российского военного участия в конфликте на Донбассе. Об этом сообщает «Радио Свобода».

По словам Хуга, миссия вообще не делает выводов на основе собранных ею фактов, а лишь фиксирует передвижения техники, людей и нанесенные боевыми действиями разрушения.

«Возникло недоразумение, которое впоследствии было уточнено, и уже была издана новая версия этой статьи. В принципе, я не могу говорить о наличии или отсутствии каких-либо доказательств, поскольку миссии ОБСЕ в Украине поручено задание устанавливать и отчитываться о фактах», – сказал он.

Хуг подчеркнул, что миссия не делает никаких выводов на основе этих фактов, а также не предоставляем доказательств. «Факты изложенные в наших отчетах говорят сами за себя, особенно те, о которых было упомянуто в моем интервью журналу Foreign Policy», – добавил представитель ОБСЕ.

Он отметил, что миссия занимается наблюдением, а не расследованием.