Украинский режиссер-политзаключенный Кремля Олег Сенцов попросил опубликовать свое завещание. Письмо Громадскому передала его сестра Наталья Каплан.

В письме от 7 сентября 2018 года Сенцов завещает экранизацию своих работ режиссеру Евгении Врадий. Также Сенцов назначил наследниками своих детей — Алину и Владислава.

Издание приводит полное письмо украинского режиссера.

«Я, Сенцов Олег Геннадиевич, находясь в здравом уме и твердой памяти завещаю в случае моей смерти экранизацию фильмов по моим сценариям, а именно «Носорог», «Кай», а также написанные мной в неволе «Блистательный мир», «Вороны» и «Кристи» моей соратнице и второму режиссеру Евгении Врадий в качестве режиссера-постановщика. В случае ее отказа, она имеет право выбрать, кому перепоручить эти экранизации, а также выбрать компанию производителя этих фильмов. Правопреемниками, наследниками и получателями моих гонораров после моей смерти я назначаю моих детей: Сенцову Алину и Сенцова Владислава. Завещание составлено в ИК-8 г. Лабытнанги в присутствии и заверено моим адвокатом Динзе Дмитрием. 07.09.18».