В Минобороны подтвердили информацию об одном раненом на Донбассе военном

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 25 октября 2018 года, ранения получил один украинский военный.

Об этом сообщает спикер Министерства обороны Украины Максима Прауту.

По данным Минобороны, вчера на Донбассе было зафиксировано 17 обстрелов со стороны пророссийских боевиков, в частности, 4 раза - из запрещенного Минском вооружения. Украинские военные 14 раз открывали огонь в ответ.

"Во время боевых действий один наш защитник за прошедшие сутки был ранен, его доставили в военный мобильный госпиталь для оказания необходимой помощи", - сообщил он.

Кроме того, по данным Минобороны по состоянию на утро 26 октября на Донбассе был зафиксирован один обстрел со стороны боевиков - на Луганском направлении неподалеку Крымского.