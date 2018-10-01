Геращенко ответила Хугу: Новейшую технику на базаре не купишь

Мониторинговая миссия ОБСЕ не увидела прямых доказательств российского вмешательства на Востоке Украины, где идет война и постоянно фиксируют новейшее оружие и технику из РФ.

Об этом на своей странице в Facebook написала вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, добавив, что миссия представителя ОБСЕ Александра Хуга «заканчивается на удивление бестолковым и неудачным заявлением».

По её словам, миссия СММ еженедельно фиксирует на Донбассе и отражает в своих официальных отчетах новейшую российскую технику.

"Стоит напомнить мистеру Хугу, что возглавляемая господином Апаканом и им миссия СММ еженедельно фиксирует на Донбассе и отражает в своих официальных отчетах - новейшую российскую радиолокационную и другую технику, танки, другое оружие. Российскую. Новейшую. Не советскую. Такую не купишь на базаре и не перекрасишь вместо звездочки российский флаг", – заявила Геращенко.

Она подчеркнула, что украинская сторона все эти годы прилагала немало усилий, чтобы процент россиян в наблюдательной миссии уменьшился.

"Сегодня их меньше и наблюдатели сразу начали видеть российскую военную технику", - подчеркнула Геращенко.

"Также могу задать господину Хугу еще несколько вопросов: почему СММ ОБСЕ так и не допустили к месту падения МН17, к месту криминальных разборок и убийства Захарченко, зато там работали российские ФСБшники и следком РФ. Почему по этому поводу нет заявлений? Почему нет заявлений об обнаруженных противопехотных минах с российской маркировкой? Маркировку тоже нарисовали партизаны? Кстати, на этих минах подорвался в том числе и патруль СММ", - написала Геращенко.