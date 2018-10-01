На Луганщине медики спасли девушку от самоубийства

Мобильная медицинская бригада Красного Креста Украины врача Георгия Быстрова на пути к локации на мосту в Луганской области заметила девушку-подростка, которая собиралась прыгнуть.

Об этом говорится в сообщении организации в Facebook.

"Наши коллеги предупредили попытку самоубийства и доставили девушку в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.

Врач Георгий Быстров и его мобильная бригада за день принимает 30-35 пациентов. Вместе с двумя медсестрами и водителем они делают медико-диагностическую помощь доступной для населения, находящегося в отдаленных населенных пунктах Луганской области. Всего на востоке Украины работают 4 таких бригады.