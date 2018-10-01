Вчера на Донбассе пострадал один военный

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе сегодня, 25 октября 2018 года, в результате обстрелов ранение получил один украинский военный.

Об этом сообщает спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Как отмечается, по состоянию на 11:00 25 октября на Донбассе уже зафиксировано три обстрела со стороны пророссийских боевиков - вблизи Авдеевки, Красногоровки и Гнутово.

"Вследствие боевых действий с начала текущих суток один военнослужащий из состава объединенных сил ранен", - сообщил он, отметив, что раненого эвакуировали в мобильный госпиталь.