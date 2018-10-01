На Луганщине СБУ разоблачила на взятке начальника одного из отделений Госпогранслужбы

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке начальника одного из отделений отдела тылового обеспечения Лисичанского пограничного отряда.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал от местного предпринимателя сорок шесть тысяч гривен за не создание искусственных препятствий при поставке продуктов питания пограничному отряду.

Правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на одной из автозаправочных станций Лисичанска во время получения второй части неправомерной выгоды в размере сорок тысяч гривен.

В рамках открытого уголовного производства тыловику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к противоправной деятельности.

Спецоперация по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с Нацполицией под процессуальным руководством военной прокуратуры.