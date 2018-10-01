Четверо руководителей ОГА уйдут в отставку. В том числе Юрий Гарбуз

Четверо руководителей ОГА уйдут в отставку. В том числе Юрий ГарбузСегодня, 17:16
Кабинет министров Украины согласовал освобождение от занимаемых должностей четырех губернаторов.
Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства, передает издание Depo.ua со ссылкой на собственный источник.
В частности, речь идет об отставке следующих должностных лиц: главы Луганской ОГА Юрия Гарбуза, главы Черновицкой ОГА Александра Фищука; председателя Черкасской ОГА Юрия Ткаченко; председателя Киевской ОГА Александра Горгана.