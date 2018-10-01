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Четверо руководителей ОГА уйдут в отставку. В том числе Юрий Гарбуз

Сегодня, 17:16 citynews.net.ua | Напечатать

Кабинет министров Украины согласовал освобождение от занимаемых должностей четырех губернаторов.

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства, передает издание Depo.ua со ссылкой на собственный источник.

В частности, речь идет об отставке следующих должностных лиц: главы Луганской ОГА Юрия Гарбуза, главы Черновицкой ОГА Александра Фищука; председателя Черкасской ОГА Юрия Ткаченко; председателя Киевской ОГА Александра Горгана.


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