Четверо руководителей ОГА уйдут в отставку. В том числе Юрий Гарбуз

Кабинет министров Украины согласовал освобождение от занимаемых должностей четырех губернаторов.

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства, передает издание Depo.ua со ссылкой на собственный источник.

В частности, речь идет об отставке следующих должностных лиц: главы Луганской ОГА Юрия Гарбуза, главы Черновицкой ОГА Александра Фищука; председателя Черкасской ОГА Юрия Ткаченко; председателя Киевской ОГА Александра Горгана.