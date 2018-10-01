Сегодня, 24 октября, глава СНБО Александр Турчинов не явился как свидетель на слушание дела экс-регионала Александра Ефремова, которого обвиняют в госизмене, ссылаясь на важность своей должности. Об этом сообщил общественник Артур Журбенко на своей странице в Facebook.

«Турчинов не явился на слушание дела Ефремова, ссылаясь на то, что его Порошенко назначил главой СНБО и не может выехать из столицы в такие отдаленные регионы», – написал Журбенко.

Как известно, Ефремова обвиняют в госизмене, посягательстве на территориальную целостность государства, создании террористической организации и захвате государственных зданий. В СИЗО Ефремов находится более двух лет, судебные заседания проходят в Старобельском суде Луганской области.