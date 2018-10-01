В ОРДЛО вводят жесткую систему учета и контроля граждан призывного возраста

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск вводит жесткую систему учета и контроля призывного состава в ОРДЛО.

До 1 ноября российские оккупационные администрации обязаны обеспечить первичный воинский учет всех юношей 2002 г.р. и граждан старших по возрасту, уклоняющихся от призыва на "военную службу" в составе российских оккупационных войск.

При этом всех потенциальных призывников оккупанты предусматривают включить в единую электронную базу данных для контроля их перемещения и предотвращения выезда без специального разрешения за пределы временно оккупированных территорий.

Кроме того, оккупанты требуют на всех граждан призывного возраста завести личные дела, которые должны содержать, в т.ч. сведения об их близких и знакомых, собранные по результатам анкетирования призывников специально уполномоченными лицами.