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В ОРДЛО вводят жесткую систему учета и контроля граждан призывного возраста

Сегодня, 14:58 citynews.net.ua | Напечатать

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск вводит жесткую систему учета и контроля призывного состава в ОРДЛО.

До 1 ноября российские оккупационные администрации обязаны обеспечить первичный воинский учет всех юношей 2002 г.р. и граждан старших по возрасту, уклоняющихся от призыва на "военную службу" в составе российских оккупационных войск.

При этом всех потенциальных призывников оккупанты предусматривают включить в единую электронную базу данных для контроля их перемещения и предотвращения выезда без специального разрешения за пределы временно оккупированных территорий.

Кроме того, оккупанты требуют на всех граждан призывного возраста завести личные дела, которые должны содержать, в т.ч. сведения об их близких и знакомых, собранные по результатам анкетирования призывников специально уполномоченными лицами.


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