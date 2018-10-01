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Гройсман: Мы должны быть готовы к освобождению украинского Донбасса

Сегодня, 14:28 citynews.net.ua | Напечатать

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Донбасс ожидает масштабное восстановление инфраструктуры после возвращения всех районов региона под контроль властей.

На сегодняшнем заседании правительства он рассказал, что Кабмину удалось сделать за 9 месяцев 2018 года. В частности, он затронул тему восстановления востока Украины.

«Это и строительство новых дорог, которые ведут на восток. Это и развитие инфраструктуры контрольно-пропускных пунктов», – отметил Гройсман.

По его словам, реконструкцию КПВВ на Донбассе «давно нужно было сделать», потому что люди пересекают линию соприкосновения «в нечеловеческих условиях».

«Так быть не должно. Есть соответствующее поручение, которое главы [областных] администраций исполняют. Мы средствами это тоже обеспечили», – добавил Гройсман.

По словам премьер-министра, есть «много вопросов» по восстановлению жилых домов, разрушенных в результате боевых действий и добавил, что Кабмин «этим вопросом тоже занимается и помогает».

«Мы должны быть готовы к освобождению украинского Донбасса, чтобы его восстанавливать. Но это уже будут совсем другие масштабы. Мы понимаем, какие там произошли разрушения в результате российской агрессии и атаки российского войска», – подчеркнул он.


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