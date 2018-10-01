Пятеро граждан Австралии принимали участие в военных действия на Донбассе в составе незаконных вооруженных формирований. Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время рабочей поездки украинской стороны в Австралию, передает Департамент коммуникации МВД Украины.

«В этом конфликте есть и «искатели приключений» из Австралии, которые вошли в состав незаконных вооруженных формирований… Мы бы хотели и вам передать этот список из пяти лиц, являющихся гражданами Австралии, для реагирования и жестких действий», - отметил Аваков.