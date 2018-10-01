Боевики продолжают препятствовать работе ОБСЕ

Двое вооруженных боевиков отказали патрулю СММ ОБСЕ в доступе на территорию объекта на юго-восточной окраине оккупированного Алчевска. Об этом говорится в отчете организации.

Так, когда наблюдатели уточняли сообщение о наличии тяжелого вооружения на объекте незаконных вооруженных формирований, расположенном на южной окраине н. п. Богдановка (неподконтрольный правительству, 44 км к западу от Луганска), двое вооруженных мужчин отказали патрулю СММ в доступе на территорию этого объекта.