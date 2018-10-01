В Северодонецке оштрафовали автомобилиста за непредоставление дороги пешеходу

22 октября экипаж патрульной полиции, двигаясь по улице Федоренко в Северодонецке, остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом, на который в это время выходил мужчина. Во встречном направлении двигался водитель автомобиля Chevrolet Aveo, приближаясь к нерегулируемому переходу не снизил скорость и создал помеху в движении пешеходу, который уже вышел на переход.

За нарушение ПДД 24-летний водитель получил от патрульных постановление по части 1 статьи 122 КУоАП (непредоставление преимущества в движении на нерегулируемых пешеходных переходах).

Патрульная полиция Луганской области напоминает, что водитель, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, на котором находятся пешеходы, должен уменьшить скорость, а в случае необходимости остановиться, чтобы дать дорогу пешеходам, для которых может быть создано препятствие или опасность.