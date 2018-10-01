ЛЭО может оставить часть Луганщины без телевизора и радио

Луганское энергетическое объединение потребовало от областного филиала Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения выплатить долги за электроэнергию.

Об этом сообщает пресс-служба ЛЭО.

Как заявляют в объединении, 19 и 22 октября Луганский филиал Концерна РРТ оплатил почти 805 тыс. грн за потребленную электроэнергию в июле и августе 2018 года. Однако по состоянию на 1 октября РРТ должен луганским энергетикам 1 млн 392 тыс. грн – то есть еще 600 тыс. грн не оплачено.

Так как ГП “Энергорынок” может наложить новые санкции на ЛЭО за невыплату, объединение просит Концерн РРТ полностью погасить долг за элетктроэнергию. В противном случае ЛЭО грозятся ограничить поставку электроэнергии на все телебашнях области.