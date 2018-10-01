Военнослужащие десантно-штурмовых войск Украины завоевали серебро в Европе

В Великобритании завершились ежегодные международные соревнования "Cambrian Patrol" ("Кембрийский патруль"). Военнослужащие десантно-штурмовых войск Украины завоевали серебро на многонациональных состязаниях. Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины на официальной странице в Facebook.

В сообщении говорится, что в течение недели 127 команд из 27 стран демонстрировали свое мастерство в прохождении 80-километрового марша и в выполнении различных боевых задач. Украинские десантники обогнали 13 команд, 8 из которых, впоследствии, сошли с дистанции.