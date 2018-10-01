Сепаратисты Южной Осетии отправят своих «наблюдателей» на «выборы» в ОРДЛО

«Депутаты парламента» непризнанной Южной Осетии Руслан Тедеев и Игорь Чочиев примут участие в выборах «главы «ДНР» и депутатов «народного совета «ДНР» в качестве «международных наблюдателей».

Об этом сообщает сайт «Информатор» со ссылкой на пресс-службу «парламента» республики Южная Осетия.

«Южная Осетия и на этот раз в обязательном порядке отправит наблюдателей на выборы в «днр» и «лнр». Тем самым мы еще раз подтверждаем, что между нашими «республиками» сложились самые тесные взаимоотношения. Делегацию от законодательного органа Южной Осетии в «днр» возглавит заместитель председателя парламента Руслан Тедеев», — говорится в сообщении.

В «лнр» в качестве наблюдателей отправятся депутат парламента Южной Осетии Бахва Тедеев и глава администрации президента Игорь Козаев.