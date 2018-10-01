На Востоке Украины USAID начинает новый проект поддержки малого бизнеса. Проект «Устойчивость экономики» будет реализован в течение 5 лет (август 2018 – август 2023), за время которого будет оказана помощь частным предпринимателям и малому и среднему бизнесу, работающих в конкурентных секторах экономики на востоке Украины.

Цель проекта снизить уровень зависимости региона как от крупных предприятий, контролируемых олигархами, так и от торговли с Россией. Об этом USAID сообщает на своей странице в Facebook.

В ближайшее время проект будет оказывать помощь социальным группам, пострадавшим от конфликта, а также другим уязвимым слоям населения, чтобы способствовать восстановлению их экономических возможностей для обеспечения собственной жизни.

Проект будет работать с инновационными предприятиями, чтобы помочь им расширить свою деятельность и найти новые рынки.

Проект «Устойчивость экономики» будет прежде всего оказывать помощь Донецкой и Луганской областям, а также активно работать над укреплением экономических связей этих регионов с другими областями Украины.