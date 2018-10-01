Кабмин повышает цену на газ для населения с 1 ноября

Кабинет Министров Украины повысит цену на газ для населения на 23,5%, до 8550 гривен за тысячу кубометров с 1 ноября, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе внеочередного заседания правительства.

«Мы начинали переговоры (с МВФ. – Ред.) с того, чтобы выровнять цены на 60%. Повысить от действующей цены на 60%, но в результате наших переговоров и компромиссов нашли другой подход. Цены с 1 ноября вырастут только на 23,5%, не на 60%. Это то, что нам удалось невероятными усилиями достичь в результате этих переговоров», - сказала Гройсман