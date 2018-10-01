В Северодонецке задержали преступника

Северодонецкие правоохранители задержали преступника, который в ночь с 15 на 16 октября напал на женщину, жестоко избил ее и забрал у нее сумку.

Об этом сообщили в ГУНП в Луганской области.

Как указывается, в шесть утра в полицию позвонила местная жительница. Она рассказала, что возле памятника «Танк» она увидела избитую неизвестную женщину, которая нуждается в помощи.

Пострадавшая рассказала прибывшим на место ЧП полицейским, что на нее напал прохожий, нанося удары по голове, затащил ее в сквер, забрал сумку с мобильным телефоном, кошельком и личными вещами, и убежал.

Женщину с множественными переломами черепа госпитализировали в Северодонецкую городскую больницу

В полиции уточнили, что разоблачили 25-летнего местного жителя, который обоснованно подозревается в совершении разбойного нападения.

Данный факт квалифицирован по ст. 187 УК Украины «Разбой», ведется досудебное расследование.

Сейчас подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и ожидает избрания меры пресечения.