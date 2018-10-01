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Из-за аварийного отключения ЛЭП обесточены КПВВ "Золотое" и Попасная

Сегодня, 14:59 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области из-за аварийного отключения линии электропередачи (ЛЭП) обесточен пункт пропуска "Золотое" и город Попасная. Об этом сообщает ООО "Луганское энергетическое объединения" в Facebook.

Как отмечается, сегодня, 19 октября, остался обесточенным город Попасная, который находится непосредственно на линии разграничения.

"Причиной стало то, что в 09:20 произошло автоматическое аварийное отключение линии электропередачи 35 кВ Горская-Попасная, что привело к обесточиванию подстанции "Попасная" и всего города - вместе с 9 тысячами домов. Также без света оказался КПВВ "Золотое" и подстанция Попаснянского вагоноремонтного завода", - говорится в сообщении.

Сообщается, что указанная электролиния находится на балансе Донецкой железной дороги. Как ожидается, электроснабжение Попасной будет восстановлено в течение ближайших часов.


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