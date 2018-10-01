На Донбассе в результате обстрела пострадал украинский военный

В зоне проведения операции объединенных сил 19 октября 2018 года, в результате обстрела ранения получил один украинских военный. Об этом сообщает спикер Министерства обороны Украины Максим Праута.

По данным Минобороны, вчера боевики 16 раз обстреливали украинские позиции, в том числе дважды из запрещенного Минском оружия. Потерь среди украинских военнослужащих вчера не было.

Вместе с тем, сегодня, 19 октября, в результате обстрелов со стороны пророссийских боевиков ранения получил один украинский военный. Отмечается, что в ночь на 19 октября боевики вели огонь на Донецком направлении вблизи населенных пунктов Гнутово, Водяное и Авдеевка.

"Один военнослужащий объединенных сил в результате обстрела получил ранения. Его доставили в военный мобильный госпиталь для оказания необходимой помощи", - сообщил Праута.