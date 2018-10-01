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Госдума приняла заявление в связи с «обострением ситуации» в Украине

Сегодня, 17:59 citynews.net.ua | Напечатать

Соответствующее постановление было поддержано единогласно. Депутаты с тревогой отмечают «обострение ситуации» в Украине и нарастание военной угрозы со стороны киевских властей в зоне конфликта на Донбассе, сообщается на сайте Госдумы. 

«Власти Украины, по сути, вступили на путь превращения Украины в плацдарм борьбы с Россией и ее народом на всех возможных фронтах и направлениях», - говорится в заявлении.

Примером тому, по мнению российских депутатов, служат, в частности, попытки нынешних украинских властей «разрушить подлинную православную церковь, легализовать поддерживаемых украинским государством раскольников и «освятить» с их помощью продолжение войны против русских и русскоязычных на Востоке Украины». Также они напоминают, что недавно – 14 октября – в Киеве состоялось очередное неонацистское шествие, участники которого открыто призывали к расправе над россиянами и прихожанами канонической Украинской православной церкви.

«Саботируя Минские соглашения и одновременно претендуя на достойное место в ряду других европейских государств, Украина продолжает сосредоточение войск, обстрелы и убийства на Донбассе, уже не в первый раз прибегая к террористическим актам для достижения своих целей», — заявили в Госдуме.

«Украина превратилась в террористическое государство, и правители сегодняшней Украины запятнаны кровью Александра Захарченко и многих других сыновей и дочерей Донбасса», — подчеркнули депутаты ГД.

По убеждению российских парламентариев, за действиями украинских властей стоят их «западные спонсоры и вдохновители».

В документе подчеркивается, что «попытка нового широкомасштабного военного наступления Украины на Донбассе вкупе с новыми фактами убийств и террористических актов против его населения получит адекватный ответ и неизбежно приведет к катастрофическим последствиям».

Госдума заявляет, что историческая ответственность за курс на разрыв российско-украинских отношений ложится на руководство современной Украины. «Еще не поздно остановиться», — резюмируют российские парламентарии.


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