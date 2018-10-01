Возле Трехизбенки нашли тайник с боеприпасами

Вблизи поселка Трехизбенка обнаружен тайник с арсеналом боеприпасов.

Об этом сегодня, 18 октября, сообщает пресс-служба полиции Луганщины.

Из тайника специалистами взрывотехнической службы Главного управления Нацполиции в Луганской обл. изъяты почти 9 тыс. патронов различного калибра, а также 10 выстрелов к ручному гранатомету РПГ.

Место находки оцеплено сотрудниками Новоайдарского отдела полиции. Угрозы гражданскому населению близлежащих домов нет. Данный факт зарегистрирован.