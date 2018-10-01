Водоканал в Лисичанске планируют обесточить за долги

Луганское энергетическое объединение 31 октября будет вынуждено провести обесточивание Лисичанского водоканала и стеклозавода "Пролетарий". Об этом пишет пресс-служба ЛЭО.

Причиной является задолженность коммунального предприятия за электроэнергию, по состоянию на 1 октября - почти 143,5 миллиона гривен.

"При этом задолженность лисичанских водников растет "семимильными шагами", особенно, начиная с июня этого года, когда "Лисичанскводоканал" схитрил и вместо попыток решения проблемы, получил судебное решение о временном запрете для ЛЭО отключать любые объекты данного водопоставщика. Но сейчас уже есть решение Верховного Суда Украины, который отменил судебные решения в пользу Лисичанскводоканала о временном запрете отключения его объектов", - пишет источник.