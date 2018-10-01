Граждан РФ будут сажать в тюрьму за незаконный въезд в Украину

Верховная Рада ввела уголовную ответственность за незаконное пересечение границы с Украиной. За внесение изменений в Уголовный кодекс по поводу ответственности за незаконное пересечение государственной границы №7017 во втором чтении и в целом проголосовали 243 депутата.

Теперь за незаконное пересечение границы гражданином страны-агрессора России или тем, кто действует в интересах страны-агрессора предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет.

Кроме того за повторное нарушение или нарушение группой лиц можно будет лишиться свободы на пять лет. Если нарушение совершено с применением насилия или оружия предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Как пояснила представитель президента в парламенте Ирина Луценко, уголовную ответственность предлагается вводить для тех, кому запрещен въезд в Украину, для представителей силовых структур страны-агрессора, для тех, кто пересекает границу, чтобы нанести ущерб интересам государства.