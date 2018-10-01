На Донбассе подвергся обстрелу беспилотник ОБСЕ

Беспилотник наблюдателей ОБСЕ снова подвергся обстрелу на Донбассе об этом говорится в отчете миссии.

Инцидент произошел утром 16 октября в районе подконтрольной украинским властям Николаевки Второй в Донецкой области. Осуществляя полет мини-беспилотника, члены патруля ОБСЕ слышали 3 очереди из стрелкового оружия в 1 километре к юго-востоку, а через 4 минуты – еще 5 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии примерно 100–200 метров к юго-востоку.

По оценке членов миссии, огонь велся в направлении их аппарата. Наблюдатели приземлили беспилотник, который поврежден не был, и покинули этот район.